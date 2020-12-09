شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الآن، ليقترب من دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 25.06، مع الانتباه إلى أن كسر 23.60 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.80 والمقاومة 25.06
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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