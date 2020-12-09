شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الخامس من آذار/مارس وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ السادس من الشهر ذاته متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطوران والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري والذي قد يعكس اتساع العجز إلى 0.9 مليون برميل مقابل 0.7 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.26% لتتداول عند مستويات 45.48$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.60$ للبرميل، كما انخفضت عقود "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.31% لتتداول عند 48.69$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.84$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.81 مقارنة بالافتتاحية عند 90.90.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.5% مقابل نمو 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 1.5% مقابل 2.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 1.8%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس كشف إدارة الجمارك الصينية عن ارتفاع واردات الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً من النفط خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 45.36 مليون طن أو ما يقدر بنحو 11.04 مليون برميل يومياً، وذلك مقارنة مع 42.56 مليون طن خلال تشرين الأول/أكتوبر، ليضل بذلك إجمالي واردات الصين خلال الأحدى عشر شهراً الماضية 503.92 مليون طن أو نحو 10.98 مليون برميل يومياً، ما يعكس زيادة 9.5% عن نفس الفترة من العام الماضي 2019.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.30 مليون مقابل نحو 6.44 مليون في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 0.4% في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقديم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مقترح مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي والتي أشادت بالتقدم المحرز في المفاوضات بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حيال اعتماد الكزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وذلك على الرغم من اعتبارها لأجراء من المقترح "غير مقبولة".

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) غداً الخميس للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل التبت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.21 مليون ولقي 1,540,777 شخص مصرعهم في 220 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الخميس الماضي انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والذي توصلت اللجنة من خلاله إلى قرارها بزيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً مع مطلع 2021 وتقليص خفض الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً من المستويات الخفض الحالية عند 7.7 مليون برميل يومياً، بخلاف ما هو مقرر مسبقاً بزيادة 2 مليون وتقليص الخفض إلى 5.7 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 5 منصات لإجمالي 246 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أسبوعين لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 460 منصة منذ 13 من آذار/مارس.