شكرا لقرائتكم خبر عن كيبيك الكويتية تسعى لطرح عطاءات لمجمع بتروكيماويات بقيمة 10 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لتقديم عطاءات العقود الرئيسية لمجمع بتروكيماويات الزور المزمع إنشاؤه بجوار مصفاة الزور بكلفة مالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار قبل نهاية عام 2021.

وسيتم تكرار دراسات الجدوى التي تمت في وقت سابق للمجمع المراد طرح للبيع لتقييم كيف يمكن أن تتأثر ربحية المشروع بسبب التأثير طويل المدى لوباء كورونا على الأسواق، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

تجدر الإشارة الى أن شركة «كيبيك» قامت في 24 يوليو 2019، عينت شركة هانيويل الأميركية لتوفير التكنولوجيا وأنظمة الإنتاج لمصفاة الزور ومنشأة البتروكيماويات.

ومن المقرر أن يتم دمج مجمع البتروكيماويات المخطط له مع مصفاة الزور وسيضيف وحدات للبنزين والعطريات ووحدات بولي بروبيلين. وستستخدم المواد الأولية من مصفاة الزور لإنتاج ما يقرب من 2.7 مليون طن سنويا من المواد العطرية والبولي بروبيلين عند بدء التشغيل.

وتهدف الكويت من خلال مؤسسة البترول الكويتية الى إنشاء استثمارات جديدة في قطاعات البتروكيماويات لخلق «قيمة مضافة» من الموارد الوطنية للبلاد، فضلا عن إنشاء قاعدة صناعية من شأنها أن تساعد في تنويع الاقتصاد.

يشار إلى أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) قررت في مارس الماضي ترسية مناقصة خدمات الصيانة الكهربائية والآلات الدقيقة لمصفاة الزور بقيمة 53.2 مليون دينار، وذلك في اكبر عقد توقعه الشركة منذ بداية العام الحالي.

وسيتم العقد توقيعه مع شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية التي حازت اقل الأسعار في المناقصة وذلك بعد عمل موازنة تثمينية طبقا لأحكام قانون المناقصات العامة لعام 2016.

وكانت شركة (كيبيك) قد طرحت عقدين لصيانة مصفاة تغطي أعمال صيانة وحدات المعالجة بالمصفاة ومرافقها لمدة 5 سنوات.