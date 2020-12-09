شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم والخضروات والخبز.. أين يوجه المصريون الإنفاق فى شراء الطعام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد بحث الدخل والإنفاق/ الاستهلاك، الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين أحد أهم المؤشرات التى ترصد التوزيع النسبى للإنفاق الفعلى للأسرة على بنود الطعام والشراب، وفى الدورية الحالية للتقرير لعام 2019/2020، سجل حجم المنفق على الطعام من إجمالى إنفاق الأسرة السنوى نحو 31.1%، ولكن أين ينفق المصريون أموالهم لشراء الطعام والشراب.

ورصدت البيانات التى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن اللحوم حلت فى صدارة قائمة إنفاق المصريين على بنود الطعام والشراب بنسبة 26.1%، يليها إنفاق الأسر المصرية على الخضر بنسبة 16.2%، بالإضافة إلى الحبوب والخبز بنسبة 13.7%، ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 13%.

وشملت قائمة بنود استهلاك الأسر المصرية أيضا كلا من الزيوت والدهون بنسبة 7.9%، يليها الأنفاق على شراء الأسماك بنسبة 6.4%، بالإضافة إلى الفاكهة بنسبة 5.6%، والسكريات بنسبة 4.8%، والمشروبات غير الكحولية 4.1%، وأخيرا الكاتشب والمايونيز والخل والملح وبنود أخرى بنسبة 2.3%.

وأعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999/ 2000 إلى 29٪ عام 2019/2020 مقابل 32.5٪، وأضاف أن متوسط الانفاق الكلى فى السنة ارتفع إلى 61 ألف جنيه، كما ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60 الف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه عام 20/19، واستمر الدعم الغذائى لمتوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة ومازالت الدولة تغطى 84٪ من الأسر من خلال الدعم التموينى.