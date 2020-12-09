شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 9 -12-2020 استقرارا فى الأسواق المحلية وذلك بحسب ما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها،، واللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

كما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيا لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كما تقوم الوزارة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشكات التابعة بإتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، بجانب أيضا اتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة واللحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو والسمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو" على البطاقات أيضا، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيه شهريا.