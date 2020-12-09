شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعناها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وفي ظلال التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حول إمكانية إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيز مالية جديدة، الأمر الذي طغى على القلق من اشتداد تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر مبيعات التصنيع والتي أوضحت ارتفاعاً 10.0% مقابل تراجع 11.9% في الربع الثاني، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 17.3% مقابل تراجع 12.0% في الربع الثاني، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت ارتفاعاً 4.1% إلي ما قيمته 105.0 مقابل ارتفاع 2.5% عند 93.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت ارتفاعاً 17.1% مقابل تراجع 4.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات بارتفاع 2.6%، وذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.1% مقابل 9.0% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.9%.

وصولاً إلى كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.5% مقابل نمو 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 1.5% مقابل 2.1%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.8%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقديم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مقترح مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي والتي أشادت بالتقدم المحرز في المفاوضات بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حيال اعتماد الكزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وذلك على الرغم من اعتبارها لأجراء من المقترح "غير مقبولة".

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية غداً الخميس لمناقشة البت في منح لقاح كورونا المشترك من قبل شركة فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية تصريح بالاستخدام الطارئ من عدمه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.21 مليون ولقي 1,540,777 شخص مصرعهم في 220 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.88% ليربح 15.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,774.24، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.04% ليربح هو الأخر 276.44 نقطة ويصل إلى المستوى 26,743.52.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.25% ليخسر 12.47 نقطة ويصل إلى المستوى 4,997.41، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليخسر هو الأخر 4.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,406.02.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.14% ليربح 298.92 نقطة ويصل إلى المستوى 26,603.48، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.42% ليربح هو الأخر 38.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,739.18.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.07% ليربح 135.63 نقطة ويصل إلى المستوى 12,855.22، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 42.67 نقطة ويصل إلى المستوى 6,730.40.