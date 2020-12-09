شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي بالقرب من الأعلى له في أكثر من عامين ونصف أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.7043 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7042، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7048، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7035.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التصنيع والتي أوضحت ارتفاعاً 10.0% مقابل تراجع 11.9% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذانه ارتفاعاً 17.3% مقابل تراجع 12.0% في الربع الثاني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.30 مليون مقابل نحو 6.44 مليون في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.