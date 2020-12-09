شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.5% مقابل نمو 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مسنويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 1.5 مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 1.8%.

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