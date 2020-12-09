شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن استمرار شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز لـ21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، استمرار شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى، لمن يرغب فى التقدم لحجز الـ٢٥ الف وحدة إسكان لمتوسطى الدخل بالإعلان، حتى يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضى ومتوسطى الدخل، ما يزيد على ٤٠٢٧٦٦ ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد ٢٦٦٦٥٢ ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للصندوق عدد يصل إلى ٢١٤ ألف مواطن.

وأعلنت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على اقتراح الصندوق بزيادة الحد الأقصى للدخل بمحور متوسطى الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين ) لطرح وحدات للعملاء من متوسطى الدخل بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات لها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على أن يصبح المتقدم من متوسطى الدخل للأسرة لا يزيد صافى دخله السنوى من كافة مصادر دخله على 168 ألف جنيه سنوياً )بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً(، وعن 120 ألف جنيه سنوياً للأعزب )بما يعادل 10 ألاف جنيه شهرياً(وذلك بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التى نصت على أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل لا يزيد صافى دخله السنوى من كافة مصادره عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة )بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً(، وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب )بما يعادل 7 آلاف جنيه شهرياً.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية(سكن لكل المصريين ) للتقدم فى 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضى الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

وقالت إنه فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطى الدخل، فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

من ناحية أخرى، ناشدت مى عبدالحميد، كافة المواطنين بضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط، مؤكدة على التـزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكترونى كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة، وعدم التعامل وفقاً لأى معلومات أخرى غيـر تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق، وأنه على من يرغب فى مزيد من التفاصيل أو اى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أى تليفون محمول ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.