شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.75% بما يعادل 1.70 نقطة، ليغلق السهم عند أعلى مستوياته خلال الجلسة، وذلك بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، ما دفعه لتحقيق تلك المكاسب القوية، وذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وقد صاحب السهم في هذا الصعود زيادة ملحوظة في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.60 ومستوى المقاومة 43.20.