شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار محاط بالعلامات السلبية – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -0.07 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ان استقر دون مستوى الدعم 9.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 9.80.
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