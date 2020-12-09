شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نسيج (1213) في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد محققاً خلالها مكاسب بلغت نسبتها 1.12% بما يعادل 0.45 نقطة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة 47.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 45.00.
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