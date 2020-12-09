شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الوطنية (8300) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.57% بما يعادل -1.25 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي تحت مظلة سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 50.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 42.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.50 ومستوى المقاومة 51.80.
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