شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل اللجنة الاستشارية للتأمين بهيئة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على إجراء تعديل على بعض اللجان الاستشارية بالهيئة، والمُشكلة من المتخصصين وأهل الخبرة لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف إبداء الرأى وتقديم المشورة لتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتطوير نظم العمل بالهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليميا وعالميا، وتهدف اللجنة الاستشارية لقطاع التأمين إلى إبداء الرأى وتقديم المشورة لتنمية السوق وقطاع التأمين وتطوير نظم العمل بالهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وتشكل اللجنة الاستشارية للتأمين من الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو هيئة التأمين الصحى الشامل ورئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وسعيد الألفى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة وعالية حلمى العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين الدكتور وليد عوف، العضو المنتدب لشركة ميد مارك للوساطة التأمينية وكلا من الدكتور عادل موسى، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة gig للتأمين – مصرو عبير حلمى، العضو المنتدب السابق لشركة بوبا للتأمين – مصر ومحمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر، ورئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين الدكتور وائل عبد الهادى، الخبير الاكتواري.

وذكرت الهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 182 لسنة 2020 – والصادر فى نوفمبر الماضى – قد أجرى تعديلا على بعض اللجان الاستشارية القائم عملها حتى أكتوبر 2021، وسعى لضخ دماء جديدة فى هذه اللجان للاستفادة من الخبرات الحديثة والقادرة على الوفاء باحتياجات العمل للفترة المتبقية من عُمر البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية(2018-2022)