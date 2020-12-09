شكرا لقرائتكم خبر عن الإٕدارية ترفض طعن "الشرقية للدخان" لإلغاء العلامة التجارية لتاباكو تريدينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن إحدي شركات الأدخنة والسجائر "الشرقية للدخان"، لإلغاء قرار الموافقة على طلب شركة تاباكو تريدينج كمباني، بتسجيل علامة تجارية لها في مجال الأدخنة والسجائر، وادعت الشركة الطاعنة أن العلامة الجديدة تشبه علامتها المميزة والمعروفة في السوق، ولكن المحكمة رأت عدم وجود أي تشابه، ما قضت برفض طعنها وتحميلها المصروفات القضائية.

وثبت أن علامة الشركة الطاعنة المقيدة برقم 73130 والمسجلة على الفئة 34 ووصفها كلمة (لوتس أوريجنك) داخل مربع يعلوها رسم لشكل جناحين، تختلف تمامًا عن العلامة التى تقدمت الشركة المطعون ضدها الرابعة لتسجيلها بالطلب رقم 154580 وهى عبارة عن كلمة " Origin " داخل مستطيل مظلل باللون الرمادى بشكر مبتكر ومميز على منتجات الفئة (34) .

ولذلك قررت إدارة العلامات قبول تسجيلها، وبمقارنة العلامتين سالفتى البيان تبين عدم وجود أى تشابه بينهما ولا تطابق واضح أو تماثل لاختلافهما فى الخط ولغاته والتشكل وتفصيلاته وفى النطق وسماعه ذلك أن التشابه بين العلامات التجارية والذىيحول بين تسجيل إحداها أو الاعتراض على تسجيلها من ذوى الشأن ، هو التشابه الذى من شأنه إحداث ليس أو خداع لدى جمهور المتعاملين فى السلعة او المستهلكين للأدخنة والسجائر ، سواءًا أكان هذا التشابه فى الشكل العام أو فى الرنين الصوتى للعلامة من خلال النظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر .