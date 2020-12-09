شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى من باريس: وقعنا اتفاقيات تنفيذ برامج ومشروعات بقيمة 715 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك حفاوة في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا. وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحثت العديد من الاتفاقيات لتوقيعها.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي تكلفة الاتفاقيات مع الوكالة الفرنسية بلغ 7.5 مليار يورو، متابعة أن تمويلات وكالة التنمية الفرنسية أقل تكلفة من صندوق النقد الدولي.

وأكدت أن التعاون مع فرنسا يشمل النقل والتضامن الاجتماعي والصحة والتعليم، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة العربية.

وتابعت الوزيرة، أن الرئيس السيسي أكد أن المقاصد السياحية مفتوحة بإجراءات احترازية، ومصر دولة جاذبة للاستثمار وهناك منافسة بين الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مستدركة أن قطاع النقل في مصر من القطاعات المهمة لدى الشركات الفرنسية.

وأشارت إلى أنه جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، متابعة أن وجودنا في فرنسا إقرار بالجانب الاقتصادي المهم لمصر بالمنطقة.