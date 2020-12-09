شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز بالسـوق الأمريكى لـ2.39 أكتوبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل فـى مركز هنرى بالسـوق الأمريكى خلال شهر أكتوبر 2020 ليصل إلى 2.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا للنشرة الشهرية لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2020. وأشارت النشرة الشهرية إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى اليابان خلال شهر سبتمبر 2020 بمقـدار 0.42 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.51 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وذكرت النشرة الصادرة، خلال الشهر الجارى، إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى الصين بمقدار 0.18دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر سبتمبر 2020، ليصل إلى 5.02دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية. وتابعت، أن متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسـيل فـى كوريـا الجنوبية انخفض بمقـدار 1.05 دولار لكـل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . أما فيما يتعلق بالصادرات بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين فقد بلغت حوالى 2.516 مليون طن خلال شهر سبتمبر 2020،مستأثرة بحصة 16.6 %من الإجمالى.

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