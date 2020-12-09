شكرا لقرائتكم خبر عن السبت آخر موعد لتقديم طلبات تخصيص المصانع الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ7 مجمعات الجديدة 12 ديسمبر الجارى وذلك بعد منح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم، للحصول على الوحدات المتاحة وعددها 1657 وحدة جديدة. واستعرضت حلقة جديدة من برنامج أسواق مميزات المصانع الجديدة المتاحة للمستثمرين حاليا، والتي ينتهي التقدم بطلبات تخصيصها يوم السبت القادم 12 ديسمبر، وهى متاحة للمستثمرين بسعر إيجار 20 جنيها للمتر، وكذلك متاحة للتملك.

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