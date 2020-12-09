شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تكشف أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن أهم المشروعات التي تم إبرامها مع الجانب الفرنسي خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى باريس، وأبرزها توقيع اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية لتمويل مشروعات بـ517 مليون يورو في عدة مجالات.

وقالت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لفضائية TeN، مساء الثلاثاء، إن عام 2020 كان مختلفاً تماما وصعب على جميع دول العالم، ولكن مصر أثبتت أنها مختلفة، ففي جميع التقارير الدولية سواء الصادرة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي، كان النمو الاقتصادي في مصر إيجابي وتوقعات 2021 إيجابية أيضا على خلفية تنفيذ المشروعات المختلفة ما يحقق جذب للاستثمار في مصر من خلال الشركات الدولية المختلفة.

وأضافت الوزرة، أن الزيارة المصرية لفرنسا يؤكد الإقرار بالدور الاقتصادي لمصر في المنطقة، والتطوير الحاصل في قطاعات الدولة المصرية، والرئيس أكد فى أكثر من لقاء ما حققته مصر بالحفاظ على المواطنين من كورونا وعدم توقف سوق العمل ومسيرة التطوير في المشروعات المختلفة، للحفاظ على العمالة، والحقيقة تجربة مصر أشاد بها كثير من المؤسسات الدولية ما يخلق فرص واسعة للاستثمار.

وأكدت الوزيرة، الشركات الفرنسية التي تقوم على تنفيذ مشروعات عديدة جدا رسمية هي شركات قطاع خاص.