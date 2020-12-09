شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية ارتفاع كبير سجلته أسعار الذهب عالميا مساء أمس الإثنين، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى سوق الصاغة بمصر من 797 إلى 807 جنيها لعيار 21 خلال تعاملات اليوم. أسعار الذهب اليوم:سعر جرام الذهب 18 سجل 692 جنيها.

سعر جرام الذهب 21 سجل 807 جنيهات.

سعر جرام الذهب 24 سجل 922 جنيها. أسعار الذهب اليوم:سعر جرام الذهب 18 سجل 692 جنيها.سعر جرام الذهب 21 سجل 807 جنيهات.سعر جرام الذهب 24 سجل 922 جنيها. تباينت أسعار العملات، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليرتفع الدولار اليوم لـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر اليورو 18.89 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، مقارنه بأسعار أمس الاثنين، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.89 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 20.80 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: 48.65 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

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