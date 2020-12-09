شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر عمليات جني أرباح خلال جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10529 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10350 نقطة كمستوى أول شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,448 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,578 نقطة