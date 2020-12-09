شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" يغلق مرتفعاً بأكثر من 3% مع البدء في توزيعه لقاح الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فايزر" خلال تعاملات يوم الثلاثاء على نحو ملحوظ في ظل التفاؤل بشأن لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد إعلان المملكة المتحدة البدء اليوم في إعطاء جرعات من لقاح "فايزر"، وصرح وزير الصحة البريطاني بأن البدء في منح اللقاح يعد بداية لمحاربة عدو مشترك.



كما تستعد الولايات المتحدة لتوزيع ملايين الجرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" في وقت لاحق هذا الشهر ربما قبل أعياد الميلاد.



من جانبها، أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية على أن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لم يثر أية مخاوف بشأن أمان استخدامه.



هذا، ومن المتوقع انطلاق حملات توزيع للقاح "فايزر" وغيره من اللقاحات الواعدة والفعالة للوقاية من فيروس كورونا في عدة دول على مستوى العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 3.2% إلى 42.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في جلسة الثلاثاء عند 42.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 41.3 دولار.