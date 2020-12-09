شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض متأثراً بصعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب أحدث المستجدات بشأن اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا.



ولا تزال الأسواق العالمية تتابع عن كثب إجراءات البدء في توزيع جرعات من لقاح فيروس "كورونا".



يأتي ذلك بعد إعلان المملكة المتحدة البدء اليوم في إعطاء جرعات من لقاح "فايزر"، وصرح وزير الصحة البريطاني بأن البدء في منح اللقاح يعد بداية لمحاربة عدو مشترك.



كما تستعد الولايات المتحدة لتوزيع ملايين الجرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" في وقت لاحق هذا الشهر ربما قبل أعياد الميلاد.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% أو ما يعادل ستة سنتات وأغلق المعدن النفيس عند 24.736 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.015 دولار وأقل سعر عند 23.550 دولار.