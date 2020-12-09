شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 185 فلس، متجاوزا بذلك هدفه السعري الأول عند 178 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة السابق، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 193 فلس كمستوى أول ثم 205 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى177 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 181 بينما مستوى المقاومة هو 190.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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