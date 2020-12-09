شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 47٫8 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 47 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 50٫50 فلس كمستوى أول ثم 54 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 46٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.1 بينما مستوى المقاومة هو 48.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد