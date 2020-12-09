شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 393 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 390 فلس، وهو ما يشير الى حالة التفاؤل لدى المتداولين بشأن الاتجاه القادم للسهم، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع لمستوى المقاومة405 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 387 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 390 بينما مستوى المقاومة هو 398 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد