شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يحلق لاعلى -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 477 فلس، متجاوزا هدفه السعري الثاني والذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الماضي، ويتجه السهم حاليا لمستوى مقاومته التالي عند 500 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم اختراق السهم لمستوى 460 فلس

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 470 بينما مستوى المقاومة هو 485 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد