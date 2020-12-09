شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 95 فلس، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 101 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 90 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 93.3 بينما مستوى المقاومة هو 96.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد