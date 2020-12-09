شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 16٫91 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم 16٫70 ريال كمستوى أول ثم 16٫20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫20 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط