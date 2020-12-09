شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد- 19 يتسبب بخسارة قطاع تكنولوجيا المعلومات لـ 128 ألف وظيفة في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

«الأزمة المطولة ستعزز على الأرجح الطلب على موظفي تكنولوجيا المعلومات لدعم أنظمة العمل عن بعد».

أكدت مجموعة كومبتيا التجارية أن أرباب العمل قلصوا الشهر الماضي 128 ألف وظيفة أساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى محو مكاسب التوظيف إلى حد كبير في أكتوبر، حيث تستعد الشركات لموجة ثانية من حالات فيروس كوفيد- 19، وعمليات إغلاق جديدة مع توقف الأعمال.

وقالت المجموعة إن شركات قطاع التكنولوجيا خفضت أيضًا جداول الرواتب، وخفضت رواتب ما يقدر بنحو 8600 وظيفة، بما في ذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق.

وتستند النتائج إلى تحليل صدر عن بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة الماضي. وذكر المكتب أن الشركات في جميع القطاعات أضافت 245 ألف وظيفة في نوفمبر، بانخفاض عن 610 آلاف في الشهر السابق.

وقالت كومبتيا إن الانخفاضات في وظائف تكنولوجيا المعلومات تأتي في أعقاب الانتعاش الذي شهدته السوق في أكتوبر، حيث قام أرباب العمل بإضافة 142 ألف عامل جديد قبل شهرين.

وفي قطاع التكنولوجيا، تضررت الوظائف في خدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات المخصصة بشكل أكبر في نوفمبر، حيث انخفضت بنحو 7600 وظيفة. والمكاسب الوحيدة جاءت في مجال معالجة البيانات والاستضافة والخدمات ذات الصلة، والتي ارتفعت بمقدار 1200 وظيفة.

وظل معدل البطالة للوظائف التقنية ثابتًا تقريبًا عند 2.4 ٪، مقارنة بالمعدل الإجمالي البالغ 6.7 ٪. وذكرت المجموعة أن عدد الوظائف الشاغرة لشغل وظائف تكنولوجيا المعلومات المفتوحة قد انخفض أيضًا الشهر الماضي، حيث انخفض بما يقدر بنحو 42000 وظيفة ليصل إلى أقل بقليل من 200 ألف وظيفة.

وكان الطلب الأكبر على مطوري البرامج والتطبيقات، يليهم متخصصو دعم تكنولوجيا المعلومات، ومهندسو النظم، ومديرو مشروعات تكنولوجيا المعلومات، ومحللو الأنظمة. وكان من بين كبار أرباب العمل الشهر الماضي شركات الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وشركات التمويل والتأمين والمصنعين.

وقال تيم هربرت، نائب الرئيس التنفيذي للبحوث واستخبارات السوق في شركة كومبتيا، إن الانخفاضات تعكس عدم اليقين الاقتصادي المتزايد الناجم عن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد، والتي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويوم الاثنين الماضي، ارتفع متوسط الحالات المبلغ عنها حديثًا - والذي بقى ثابتًا لسبعة أيام في الولايات المتحدة – ليصل إلى 196233، بعد الانخفاض الذي شهده لفترة وجيزة بعد عيد الشكر، وتجاوز عدد مرضى فيروس كورونا المستجد في العناية المركزة لأول مرة 20 ألف حالة.

ويقول مسؤولو الصحة العامة إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الحالات في الأسابيع المقبلة، نتيجة السفر والتجمعات في العطلات.

وقال توم جيمبل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لاسلي للتوظيف، إن الأزمة المطولة ستعزز على الأرجح الطلب على موظفي تكنولوجيا المعلومات لدعم أنظمة العمل عن بعد.

وأضاف: «مع وصول الموجة الثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيستمر العمل عن بُعد هنا حتى الربع الثاني من عام 2021 على الأقل». وأوضح أنه نتيجة لذلك، سيكون هناك عمل وجها لوجه أقل، وستكون المهارات التكنولوجية التي يتمتع بها الموظف هامة جدًا في مجالات مثل الأمن والحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات.

وقال جيفري ويبر، المدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا في روبرت هاف تكنولوجي: «ما زلنا نشهد ارتفاع الطلب على بعض المتخصصين في مجال التكنولوجيا الاستشاريين المتفرغين والمتعاقدين».

وأضاف ويبر إن البطالة في بعض التخصصات التكنولوجية لا تزال منخفضة، مضيفًا إن عدم اليقين بشأن الوباء «يمكن أن يؤثر على أنشطة التوظيف لبعض الشركات».

وقالت أدريانا بوكيل هيردي، كبير مسؤولي الموارد البشرية ونائب الرئيس الأول في شركة بيجا سيستمز المتخصصة في صناعة البرمجيات، إن الشركة التي تتخذ من كامبريدج بولاية ماساتشوستس مقراً لها وظفت 70 عاملاً جديداً في مجال تكنولوجيا المعلومات هذا العام، وذلك لمواكبة الطلب من الشركات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم التقني لمواجهة تأثيرات الوباء.

وقالت: «يقوم العديد من هؤلاء الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات بوظائفهم التقليدية المعتادة، وبعضهم عبارة عن موظفين جدد تم تعيينهم لمنحنا موارد ومهارات جديدة في بعض المجالات المستهدفة استراتيجيًا».