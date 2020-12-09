شكرا لقرائتكم خبر عن نمو فصلي قياسي لمنطقة اليورو بدعم إنفاق المستهلكين والصادرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف، متعافيا من انكماش قياسي بسبب جائحة كوفيد-19 في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.

وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5% في الفترة من يوليو /تموز إلى سبتمبر/ أيلول مقارنة بالربع الثاني وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.

ويمثل ذلك تعديلا طفيفا بالخفض من التقديرات في نوفمبر/ تشرين الثاني لنمو 12.6 بالمئة. وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشا 4.3 بالمئة مرتفعا قليلا من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات يوروستات أن الارتفاع في الصيف يرجع للاستهلاك المحلي والصادرات مع إعادة فتح المتاجر والمصانع عقب إجراءات العزل العام.

وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 14 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حين نزل بنسبة 12.4 بالمئة. وزادت الصادرات 17.1 بالمئة بعد انخفاض 18.9 بالمئة في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو /حزيران.

وذكرت يوروستات أن إنفاق الأسر ساهم بمقدار 7.3 نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو والصادرات بواقع 7.6 نفطة. وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 1.1 نقطة.

(رويترز)

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