شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لريادة الأعمال» يقدم أفكاراً غير تقليدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2020، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في الفترة بين 6 و10 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «صناع التغيير»، ورشتي عمل قدمتهما المتخصصة في علم الطاقة الجسدية والتدريب الذهني سيلفت بينتو، مؤسسة شركة Luminessence Living.

استهدفت ورشتا العمل، مساعدة رواد الأعمال المشاركين في الدورة الرابعة من المهرجان، الذي ينظم افتراضياً بشكل كامل هذا العام، على تطوير مناهج تفكيرهم حول الثروة وتمكينهم من الأدوات التي تمهد الطريق أمامهم نحو النجاح.

وجاءت ورشة العمل الأولى التي عقدت مساء الاثنين، تحت عنوان «المال والوفرة.. نقطة التحول»، اصطحبت فيها المدربة سيلفت بينتو رواد الأعمال إلى الماضي عندما بدأت تتبلور نظرتهم للمال، وطريقة تفكيرهم حول الوفرة، وساعدتهم على تغيير طريقة تفكيرهم حول الثروة والرخاء التي اكتسبوها في مرحلة الطفولة، والتي اعتبرتها السبب الحقيقي الذي يقف أمام نجاح كثيرين.

وكشفت سيلفت بينتو في ورشة العمل الثانية بعنوان «ريادة الأعمال: تغييرات جذرية في طريقة التفكير»، أن تبني رواد الأعمال لتوجهات أكثر ابتكاراً ومرونة، يسهم في تغيير طريقة تفكيرهم وضمان نجاحهم أثناء الأزمات. وأشارت إلى أن نجاح رواد الأعمال في هذه المرحلة المتسمة بتعقيد وسعة المنظومة الاقتصادية، مرتبط بالجرأة في تقديم الأفكار الجديدة ومراجعة ومحاكمة المفاهيم التقليدية السائدة، وعدم التردد في تطويرها، إلى جانب التخطيط المدروس بعيد المدى، كما بينت أن النجاح بحد ذاته له مستويات، وأن النجاح الاستثنائي يحتاج إلى أنماط تفكير استثنائية.

وواصل المهرجان فعالياته، الثلاثاء، حيث نظم ثلاث ورش عمل متخصصة ذات منحى عملي تحت إشراف خبراء عالميين، من منظمة «مدرسة الحياة» ومقرها في المملكة المتحدة، وتشارك في المهرجان للمرة الأولى على مستوى المنطقة، حيث راعت الورش في تصميمها إثراء التجارب والخبرات الشخصية والمهنية لرواد الأعمال المبتدئين، والمحترفين وصناع التغيير على حد سواء.

وقدمت الاستشارية والمدربة سوزان كان، أولى ورشات اليوم الثالث وجاءت بعنوان «البطولة الجماعية»، وقدمت الورشة الثانية بعنوان «رائد الأعمال الذكي عاطفياً»، مونيكا مكارثي منظِّمة فعاليات مجتمعية، استشارية مراسلات في منظمة «مدرسة الحياة»، في حين جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان «القيادة من خلال التغيير» تحت إشراف المدربة والكاتبة فيونا باكلاند.