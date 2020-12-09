شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإنترنت» تستهدف 500 مليون درهم تمويلات لشركات «إن 5» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستهدف حاضنة الأعمال «in5» التابعة لمجموعة تيكوم، والمتخصصة بتمكين المواهب والشركات الناشئة من التطور والنمو، الوصول بحجم التمويلات التي تتلقاها إلى 500 مليون درهم، وذلك منذ تأسيس الحاضنة العام 2013، فيما بلغت تمويلات الشركات 65 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشف عمار المالك المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، عن وجود مشاورات حالياً مع عدد من الشركات التقنية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى حاضنات أعمال دولة لدخول المدينة، من ضمنها حاضنة أعمال هندية خلال 2021.

وقال المالك، إن مدينة دبي للإنترنت قدمت حزم دعم شملت تأخير الإيجارات، وتقديم دعم مالي ضمن حزم دعم مالية وإدارية واكبت حزم الدعم الحكومية بسبب جائحة «كوفيد-19»، مؤكداً تعامل إدارة المدينة بمرونة تامة مع أي شركة في المدينة تطلب المساعدة أو الدعم.

وأشار إلى أن إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن حاضنة «in5» بلغت 465 مليون درهم منذ العام 2013، حصلت عليها الشركات من مستثمرين مستقلين أو صناديق رأس المال الجريء والمحافظ الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

وأكد المالك أن جائحة «كوفيد-19» التي شهدها العالم كشفت الدور المتعاظم للتقنية في التعافي والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، متوقعاً حصول طفرة في النمو على الخدمات التقنية تصل إلى نحو 300% خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مدينة دبي للإنترنت تواصل جهودها لاستقطاب مزيد من الشركات التقنية على اختلاف أحجامها وسط بيئة مثالية للأعمال في المدينة التي يزيد عدد الشركات الموجودة بها حالياً على 1600 شركة.