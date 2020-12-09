شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: انتعاش حركة السفر من وإلى الإمارات خلال ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر إن مطارات دولة الإمارات، تشهد انتعاشاً في حركة السفر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، مشيرين إلى أن هنالك حجوزات نشطة للسفر من وإلى الدولة بسبب عطلة عيد الميلاد.

وأضافت المصادر، أن رحلات الطيران من وإلى دولة الإمارات، سجلت إشغالاً مرتفعاً خلال هذه الفترة، لاسيما مع العديد من الأسواق المفتوحة مثل المملكة المتحدة وبعض الأسواق في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت أن هنالك انتعاشاً في الطلب على السفر، مقارنة بالأشهر الماضية، لاسيما مع البدء التدريجي في استئناف حركة الطيران في العديد من الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستحدد حجم الحجوزات المرتقبة للسفر من وإلى دولة الإمارات؛ حيث ستنعكس هذه الأرقام على القطاع الفندقي الذي يترقب حجوزات المسافرين الدوليين لقضاء العطلات ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال رياض الفيصل الخبيىر السياحي: «إن حركة السفر الجوي في دولة الإمارات تواصل الارتفاع»، وذلك في إشارة إلى بدء التعافي التدريجي لقطاع الطيران في الدولة، مشيراً إلى أن العطلات والأعياد ورأس السنة الجديدة، ستسهم في رفع الطلب على السفر من وإلى الدولة.

وأضاف: «النمو في حجوزات السفر جاء بدعم من زيادة في الطلب على السفر من قبل المقيمين والمواطنين، إضافة إلى توافد السياح الدوليين من العديد من الأسواق العالمية، وخاصة المفتوحة التي لا يوجد عليها قيود صارمة بسبب «كوفيد- 19»».

ولفت إلى أن وجود لقاح محتمل ل«كوفيد- 19»، سيعزز من أداء قطاع الطيران، لاسيما أن كل الآمال تتجه نحو الشركات التي أعلنت بالفعل عن لقاحاتها، التي لاقت استحسان العديد من الدول، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيزيد من حركة السفر الدولية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ومن جانبه، قال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: «بدأ الكثير من المسافرين بالتخطيط لعطلاتهم الشتوية في عيد الميلاد ورأس السنة، بينما قامت معظم شركات الطيران حول العالم باستئناف الرحلات، وفي ظل فيروس كورونا هناك الكثير من الناس الذين يحجزون في اللحظة الأخيرة، لذا سنرى المزيد من عمليات البحث والحجوزات مع اقتراب العيد».

وأضاف حميدان: «من المتوقع أن ترتفع حركة السفر الجوي خلال الأيام المقبلة، سواء من حركة المغادرين والقادمين إلى الإمارات، لاسيما أن طيران الإمارات تتوقع أكثر من 200 ألف مسافر قادم على متن رحلاتها إلى دبي، ومثلهم من المغادرين خلال أيام قليلة».