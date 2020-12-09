شكرا لقرائتكم خبر عن السحالي والأفاعي تعرقل إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطرت مجموعة «تيسلا» الأمريكية لصناعة السيّارات للتوقّف عن استصلاح غابة لإنشاء موقعها الجديد في ألمانيا، بعد أمر قضائي التمسه نشطاء بيئيون بذريعة أن هذا المشروع يهدّد الموطن الطبيعي لسحال وأفاع.

وواجهت الشركة العملاقة لصناعة السيّارات الكهربائية معارضة من مجموعتين تُعنيان بالحفاظ على الطبيعة رفعتا ضدها دعوى أمام قضاء العجلة احتجاجاً على قطع أشجار صنوبر في مساحة 83 هكتاراً لتشييد مصنع المجموعة الضخم في غرونهايديه جنوب برلين.

وقد يؤدّي هذا الإجراء إلى تأجيل مخطّطات الشركة لطرح أولى سيّارتها الكهربائية المصنوعة في المنشأة في تموز/يوليو 2021. وأصدرت المحكمة الإدارية في فرانكفورت الاثنين أمراً يتعليق الأعمال «لفترة مؤقتة» ريثما يتسنّى لها النظر في القضيّة. ولم يصدر القضاء بعد قراره النهائي في هذه الشكوى المقدّمة من الفرع المحلّي في براندنبورج لاتحاد الحفاظ على الطبيعة والتنوّع الحيوي (نابو) والرابطة الخضراء.

وتطرّقت الشكوى إلى احتمال تدمير موائل أصناف محمية من سحالي الرمل والثعابين الملساء أو زعزعة بياتها الشتوي.

وكان مؤسس «تيسلا» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعلن قبل مدة أن شركته تطمح لبناء أكبر مصنع في العالم للبطاريات في جرونهايديه إلى جانب مصنع السيّارات. (أ.ف.ب)