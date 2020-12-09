شكرا لقرائتكم خبر عن «إشراق» تناقش تأسيس شركة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” يتخذ مجلس إدارة شركة «إشراق للاستثمار» قراراً بالتمرير بشأن تأسيس شركة جديدة لإدارة الفنادق في دبي، وذلك خلال اجتماعه يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأشارت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلس إدارتها سيناقش أيضاً أموراً تنظيمية وإدارية داخلية.

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