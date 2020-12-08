شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع مع ترقب توزيع لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب في الأسواق العالمية لإجراءات توزيع اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا.



وكانت مصادر قد أكدت لوكالات انباء على أن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" أجرى محادثات مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" لإحياء مفاوضات حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.



من جانبها، أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية على أن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لم يثر أية مخاوف بشأن أمان استخدامه.



وبدأت المملكة المتحدة بشكل تجريبي توزيع وإعطاء جرعات من لقاح "فايزر" بعد أن أقرت استخدامه بشكل طاريء لاحتواء فيروس كورونا.



يأتي ذلك في أعقاب تجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجي مستوى 66 مليون حالى على مستوى العالم فيما توفي أكثر من 1.5 مليون شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.