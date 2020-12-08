شكرا لقرائتكم خبر أرامكو وبيكر هيوز تؤسسان مشروعا مشتركا للمواد اللامعدنية في «سبارك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز عن تأسيس شركة تصنيع الحلول اللامعدنية المبتكرة (نوفل) بمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، في إطار مشروع مشترك بالمناصفة لتطوير مجموعة كبيرة من المنتجات اللامعدنية وتسويقها تجاريا لاستخدامها في العديد من تطبيقات قطاع الطاقة، حيث ستضع أرامكو خبراتها ومواردها كشركة رائدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم في خدمة المشروع المشترك، فيما تقدم بيكر هيوز ما لديها من خبرات تجارية وفنية واسعة، وستقيم شركة (نوفل) شراكة مع العملاء لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة عبر ما تتمتع به من قدرات في الأبحاث والتطوير وأعمال التصنيع المتطورة مع تركيزها على التوطين.

وأقيم حفل بهذه المناسبة لتدشين البدء في الأعمال الإنشائية أمس في موقع المشروع، بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لورينزو سيمونيلي.

وبحسب بيان صادر عن أرامكو أمس، يعتبر التدشين تنفيذا لمذكرة تفاهم وقعتها الشركتان في يوليو 2019م لتأسيس مشروع مشترك في مجال المواد اللامعدنية.

ويجري العمل على تطوير مرفق شركة (نوفل) الجديد في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية.

وتعد مدينة (سبارك) أحد أضخم مشاريع الطاقة التي ستجعل من المملكة مركزا عالميا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كم2.

ويرتكز هذا التعاون على اتفاقية مساهمين أبرمت بين الطرفين في شهر فبراير الماضي خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى ومعرض برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، تماشيا مع استراتيجية الشركة في اغتنام الفرص الجديدة في المنتجات المشتقة من النفط الخام بما يكفل الاستفادة من مزايا الأداء، والحد من الانبعاثات.

ويدعم هذا التعاون جهود المملكة الرامية لتوسيع نطاق المنظومة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل من خلال المرفق الجديد الذي يعتبر من الأعمال الجديدة والمبتكرة في قطاع ناشئ وواعد ويتماشى مع رؤية 2030.

فوائد مستدامة

«تعيد المنتجات اللامعدنية رسم ملامح القطاعات والمنتجات التي نعتمد عليها جميعا لأنها تتمتع بمستوى أعلى من حيث الموثوقية والاقتصاد في التكلفة، فضلا عما تنطوي عليه من فوائد مستدامة. كما تعزز شراكتنا مع (بيكر هيوز) التزامنا بتوسيع نطاق استخدام المواد اللامعدنية المبتكرة في أعمالنا بما يرفع الكفاءة، ويحد من تكاليف الصيانة والاستبدال، مع الإسهام إيجابا في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال توفير فرص العمل وتطوير الخبرات المحلية».

أحمد السعدي ـ النائب الأعلى لرئيس الخدمات الفنية في أرامكو السعودية

خبرة راسخة

«باعتبارنا شركة تقنية للطاقة فإن لدينا خبرة راسخة تسهم في تطوير المنتجات اللامعدنية التي ستستفيد منها مجموعة كبيرة من القطاعات. وتتسق رؤية أرامكو السعودية لتوسيع نطاق تطوير منتجاتها في المنطقة مع رؤيتنا المتمثلة في مساندة الابتكار والتصنيع في المملكة العربية السعودية».

نيل ساوندرز ـ نائب الرئيس التنفيذي لمعدات حقول النفط في شركة بيكر هيوز

المنتجات اللامعدنية

النفط الخام والغاز

السيارات

البناء والإنشاء

التغليف

مصادر الطاقة المتجددة

مميزاتها: