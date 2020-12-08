شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وتتزايد حدة المخاوف بشأن تفشي أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم حتى مع الكشف عن عدة لقاحات فعالة للوقاية منه، لكن المخاوف تسود الدول بشأن مدى أمان هذه اللقاحات عند تناولها.



وكشفت وكالات إعلامية عن أن ثلاثة رؤساء سابقين للولايات المتحدة هم "باراك أوباما" و"جورج بوش الابن" و"بيل كلينتون" حصلوا على لقاح "فايزر" كنوع من التشجيع للمواطنين المتخوفين.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المنازل في أستراليا سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر بنسبة 1.6%، فيما سجل مؤشر ثقة الشركات في البلاد 12 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7411، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7436 في حين سجل أقل سعر عند 0.7399.