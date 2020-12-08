شكرا لقرائتكم خبر 40 % من مصانع المملكة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستحوذ منطقة الرياض على 40.4% من إجمالي المصانع في المملكة، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 21.9%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.9%، وتستحوذ هذه المناطق الرئيسة الثلاث على نحو 81.2% من الإجمالي، في حين تتوزع النسبة الباقية 18.8% على باقي المناطق العشر الأخرى.

وبحسب إحصائية حديثة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية منشورة على حسابها الرسمي في تويتر، يبلغ عدد المصانع في المملكة 9563 مصنعا موزعة على المناطق الـ13، بحجم رأسمال يتجاوز 1.08 تريليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن هذه المصانع تساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة، وتتطلع لمزيد من التطور للقطاع الصناعي، وجذب استثمارات نوعية تحقق رؤية الوطن.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن نسبة المصانع في نشاط المعادن اللافلزية الأخرى 20.1% من المصانع، تلتها مصانع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 13.1%، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 12.1%، والمنتجات الغذائية بنسبة 11.0%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.8%، وهو ما يشكل 66.1% من إجمالي المصانع حسب الأنشطة الصناعية.

توزيع المصانع حسب المناطق:

الرياض 40.4 %

الشرقية 21.9 %

مكة المكرمة 18.9 %

المدينة المنورة 4.1 %

عسير 4.0 %

القصيم 4.0 %

جيزان 1.7 %

حائل 1.2 %

تبوك 1.1 %

الجوف 1.0 %

نجران 0.7 %

الحدود الشمالية 0.5 %

الباحة 0.5 %

توزيع المصانع حسب الأنشطة:

منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 20.1 %

منتجات المطاط واللدائن 13.1 %

منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 12.1 %

المنتجات الغذائية 11.0 %

المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 9.8 %

الفلزات القاعدية 4.9 %

صناعة الورق ومنتجات الورق 3.7 %

صناعة الأثاث 3.7 %

المعدات الكهربائية 3.4 %

صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 3.4 %

صناعة المشروبات 2.8 %

الصناعات التحويلية الأخرى 1.9 %

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1.7 %

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث 1.5 %

صنع الملبوسات 1.4 %

صنع المنسوجات 1.2 %

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 1.2 %

الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.6 %

صنع المنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية 0.7 %

توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 0.6 %

صناعة الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية 0.6 %

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 0.3 %

تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها 0.2 %

صناعة معدات النقل الأخرى 0.1 %