«التقاعد» تنجز 35 ألف معاملة الكترونيا خلال نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من 35 ألف معاملة الكترونيا خلال نوفمبر، فيما أضافت أكثر من 10 آلاف مسجل جديد إلى بوابة الخدمات الالكترونية، والتي رصدت نحو نصف مليون زائر خلال الشهر.

وبحسب الإحصائية الشهرية للتقاعد، تم إصدار أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 40 ألف بطاقة تقاعدية الكترونية بإقبال ملحوظ، كما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من 40 ألف تحميل جديد بزيادة تجاوزت الـ100% عن الشهر الماضي.

واستقبلت «التقاعد» عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

التقاعد في نوفمبر 2020: