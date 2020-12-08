«التقاعد» تنجز 35 ألف معاملة الكترونيا خلال نوفمبر

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وبحسب الإحصائية الشهرية للتقاعد، تم إصدار أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 40 ألف بطاقة تقاعدية الكترونية بإقبال ملحوظ، كما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من 40 ألف تحميل جديد بزيادة تجاوزت الـ100% عن الشهر الماضي.واستقبلت «التقاعد» عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.
التقاعد في نوفمبر 2020:
- إنجاز 35 ألف معاملة الكترونيا
- إضافة 10 آلاف مسجل جديد للبوابة
- مرور 500 ألف زائر للبوابة
- إصدار 100 ألف تعريف بالمعاش
- إصدار 40 ألف بطاقة تقاعدية
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