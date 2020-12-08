إلغاء إدراج أسهم «الأهلية للتأمين» في السوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغت السوق المالية السعودية «تداول» إدراج أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020. ويأتي ذلك إشارة إلى إعلان (تداول) في 06/12/2020م بشأن تعليق تداول أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني. وكانت شركتا «اتحاد الخليج» و»الأهلية للتأمين»، أفادتا في وقت سابق،بنفاذ قرار دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج ونقل جميع أصول الشركة الأهلية والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج، وذلك مقابل قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار أسهم جديدة تسجل لمصلحة المساهمين في الشركة الأهلية. وكانت شركتا «اتحاد الخليج» و»الأهلية للتأمين»، أفادتا في وقت سابق،بنفاذ قرار دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج ونقل جميع أصول الشركة الأهلية والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج، وذلك مقابل قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار أسهم جديدة تسجل لمصلحة المساهمين في الشركة الأهلية.

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