شكرا لقرائتكم خبر المملكة تودع صكي حماية الأجور والقواعد الصحية للعمل الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت المملكة صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية الـ95 الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية الـ120 الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م .

وسلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.

وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حيث الاتفاقية الـ95 بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وقد صادقت على هذه الاتفاقية 98 دولة عضو في المنظمة، وتخص الاتفاقية الـ120 القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.

الاتفاقية الـ120 القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب تنص على وجوب:

صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال

صيانة جميع المعدات في تلك الأماكن صيانة تامة

المحافظة على نظافتها

تزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة صادقت عليها 51 دولة

الاتفاقية الـ95 بشأن حماية الأجور