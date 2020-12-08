«محمد بن راشد للإسكان» تعرف بخدماتها الإلكترونية في «جيتكس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” شهدت منصة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ40 من أسبوع «جيتكس» للتقنية اقبالا من الزوار للاطلاع على الخدمات الذكية التي توفرها المؤسسة.

وأوضح طلال آل علي مدير أول إدارة الخدمات الذكية بالمؤسسة نجاح المؤسسة في تكريس مكانتها كجهة خدمية في مجال الإسكان من خلال تنفيذ أفضل الممارسات والتطبيقات التكنولوجية في مجال الخدمات الذكية تماشياً مع هدف الحكومة الرشيدة وتوجهاتها الاستراتيجية في تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في كافة مجالات العمل، مؤكدا سعي المؤسسة الدائم إلى التميز والالتزام بالمقاييس والمعايير العالمية لتقديم الخدمات الذكية على أسس عالية من الجودة والتميز.

وقال آل علي، إن المؤسسة عرضت خلال هذه المشاركة موقعها الإلكتروني الجديد الذي يهتم بتوفير المعلومات والبيانات التي تهم المتعاملين بكافة شرائحهم، بالإضافة إلى تطبيق إسكان، وحجز المساكن الإلكتروني، و الدردشة الآلية، والتوقيع الإلكتروني.

كما أشار إلى أن المؤسسة تحرص من خلال مشاركتها في هذا الحدث على الاطلاع على أحدث التقنيات والمستجدات التي تعرضها الجهات المشاركة في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز أداء الخدمات الذكية التي توفرها، منوهاً بسعي المؤسسة كذلك إلى استكشاف فرص التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الاتحادي والمحلي بهدف بناء شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية من أجل توسيع نطاق دائرة الخدمات المبتكرة.

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