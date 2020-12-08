شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسهم أوروبا بفعل «بريكست» ومخاوف الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، إذ تكتنف الضبابية إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تكهنات بقيود أكثر صرامة قد تسبب المزيد من المتاعب الاقتصادية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تفوق على بقية المؤشرات المناظرة في المنطقة في الجلسات القليلة الماضية، 0.4 بالمئة ليقود الهبوط.

وبعد أن أخفق زعيما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تضييق هوة الخلافات يوم الاثنين، من المقرر أن يجتمعا وجها لوجه في مسعى أخير لإبرام اتفاق لتنظيم تجارة سنوية بنحو تريليون دولار قبل أن تخرج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر.

في غضون ذلك، واصلت حالات كوفيد-19 الارتفاع في ألمانيا، وقال وزير الصحة ينس سبان إن الحكومة ربما تشدد قيودا للسيطرة على انتشار الفيروس.

وذكر تقرير وسائل إعلام أن الإجراءات ستخضع للنقاش هذا الأسبوع. ونفذت ألمانيا إجراءات عزل عام جزئية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة.

(رويترز)

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