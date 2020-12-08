شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تستعرض مشاريع التحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعرض بلدية أبوظبي تحت مظلة دائرة البلديات والنقل، وضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس للتقنية» للعام الحالي 2020، مشاريعها الرقمية ومسيرتها في مجال تسخير التقنيات الحديثة للارتقاء بخدماتها، من خلال مشاريع رائدة ومبتكرة.

وأكدت البلدية أن مشاركتها في «جيتكس» تمثل فرصة مهمة لعرض تجربتها ورؤيتها في مجال توظيف أحدث البرامج لتحسين أدائها وخدماتها، وفي الوقت ذاته الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التقنيات المعززة لأهدافها ورسالتها في خدمة المجتمع والشركاء، ودعم متطلبات التنمية المستدامة.

وحول المشاريع التي تستعرضها خلال «جيتكس»، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنه من ضمن المشاريع المهمة والرائدة نظام (سمارت مكاني)، وهو نظام داخلي يعمل كخريطة تفاعلية متكاملة مع الأنظمة الخاصة بالتخطيط العمراني والأراضي والعقارات، والبنية التحتية والمباني، ومشروع «المنصة الذكية لتوثيق العقود الإيجارية»، ومشروع «النظام الإلكتروني البلدي للتصنيف»، وهو عبارة عن تطوير وتنفيذ تصنيف الاستشاريين والمقاولين كجزء من نظام التصنيف الإلكتروني للبلديات، والتكامل مع نظام تراخيص البناء الإلكترونية للبلدية، وتطوير تسجيل المهندسين الأنظمة كجزء من منصة «سمارت هب».

وتشارك البلدية كذلك في مشروع (أتمتة عمليات بلدية أبوظبي بواسطة الروبوت)، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق المبادرات الخاصة بالتقنيات الحديثة ومنها استخدام الأتمتة الروبوتية، لتكون بلدية مدينة أبوظبي من أوائل الجهات على مستوى الدولة في استخدام هذه التقنية، مما أدى إلى توفير ساعات طويلة من العمل الروتيني ليتفرغ الموظفون للأعمال الإبداعية والابتكارية، كما تستعرض البلدية «النظام الذكي للكشف عن المشوهات» ومشروع «مكتبي».