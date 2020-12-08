شكرا لقرائتكم خبر عن العبار: إيقاف بناء المشروعات الجديدة مؤقتاً بسبب تخمة السوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية عن إيقاف بناء المشروعات الجديدة مؤقتاً، بسبب تخمة العقارات، فضلاً عن أزمة «كورونا» التي ألقت بظلالها على القطاع، وقال: «توقفنا عن طرح مشاريع جديدة، حيث إن الجهات الحكومية قررت وقف إطلاق مشاريع تطوير جديدة منذ ما يقرب من عام، وجاءت أزمة «كوفيد-19» بالتأكيد لتضغط أكثر على عمليات البناء».

وأضاف العبار في مؤتمر عُقد في دبي، الأحد: «إن الطلب يرتفع الآن وسط الخصومات التي يقدمها المطورون. وهناك طلب قوي من المشترين في الهند وروسيا والمملكة العربية السعودية».

وبخصوص طرح أسهم في «نون.كوم»، أوضح العبار: «لسنا في عجلة من أمرنا للبيع - عمر الشركة أربع سنوات وهي تنمو بسرعة، ولا نعتقد أننا يجب أن نضعها تحت ضغط النتائج ربع السنوية». وأضاف، «علينا اتخاذ القرار المناسب، نحتاج إلى التخطيط للمستقبل، وأعتقد أننا على المسار الصحيح».

وفي نفس المؤتمر الاقتصادي الإماراتي - الإسرائيلي الذي عقد على هامش «جيتكس»، تحدث سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، معتبراً أن التجارة بين الإمارات وإسرائيل قد تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً. وقال بحسب «رويترز»، إن موانئ إسرائيل ستربط الشرق الأوسط بالموانئ الأوروبية.

وبخصوص العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة، قال ابن سليّم: «نحن مستعدون لزيادة الاستثمار في المملكة المتحدة، سواء أبرمت صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أم لا، يمكننا التعامل مع أي من الحالتين». (وكالات)