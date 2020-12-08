شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تلزم الشركات بتحمل أتعاب ممثلي المساهمين المعيّنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنه في إطار حرصها على تعزيز دور المساهمين الأقلية في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة، لممارسة حقوقهم والمشاركة في صنع القرار المتخذ، قامت الهيئة بإجراء عدة دراسات مسحية لأفضل الممارسات العالمية في عدد من الأسواق المالية العالمية المتقدمة، من بينها ألمانيا وإسبانيا. واستناداً إلى ذلك أقر مجلس إدارة الهيئة لسنة 2020 بشأن «اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة»، إضافة اشتراط تعيين وكيل المساهمين في الجمعيات العمومية لينوب عن المساهمين الذين يتعذر عليهم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في التصويت ومناقشة قرارات الجمعية العمومية.
توسيع مشاركة المساهمين
وبناء عليه فقد قررت الهيئة ضمن مساعيها المتواصلة لدعم حضور المساهمين الأقلية في اجتماعات الجمعيات العمومية، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذا الاشتراط، مع بدء موسم اجتماعات الجمعيات العمومية في عام 2021.
وتعد هذه الخطوة تفعيلاً نوعياً لآليات حضور مساهمي الأقلية في اجتماعات الجمعية العمومية، وهو مما من شأنه توسيع مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية. فوكيل مساهمي الأقلية سيمثل المنفعة العامة لمساهمي الأقلية خلال اجتماعات الجمعية العمومية، ويعكس اهتماماتهم ومصالحهم.
ويتيح تفعيل آلية «وكيل المساهمين»، تمكين المستثمرين الأقلية من إيصال استفساراتهم ومقترحاتهم، والوقوف على ملاحظاتهم الخاصة بنشاط الشركة وأدائها المالي.
تعيين ممثلين أو أكثر
وتشمل الضوابط الخاصة بوكيل المساهمين من قرار مجلس الإدارة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، «اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة».
وتتولى الجمعية العمومية تعيين ممثلين اثنين أو أكثر عن المساهمين، يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب الحاجة، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحدد أتعابهم، وذلك من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين في الدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008، بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، وفقاً للأحكام التالية:
- تُدرج الشركة على جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين، أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بممثلي المساهمين الذين يجوز أن ينوبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
- تتحمل الشركة أتعاب ممثلي المساهمين المعينين. ويقوم المسهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين وإرساله إلى الشركة قبل 5 خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، على أن يتضمن نموذج التوكيل ـ بشكل واضح وصريح ـ تعليمات المسهم للتصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يتم مراعاة ما يلي: لا يجوز للممثل المعين التصويت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر المسهم تعليمات التصويت بشأنها.
- في حالة إدراج بند جديد في جدول أعمال الجمعية العمومية سنداً لنص المادة (180/2) من قانون الشركات، لا يجوز للممثل المعين التصويت على هذا البند، ما لم يصدر المسهم تعليمات التصويت في هذا الشأن.
- تحتسب الأسهم التي صدرت وكالات بشأنها، ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العمومية. ولا تحتسب الأسهم التي لم يُصدر المسهم تعليمات التصويت بشأنها، ضمن النصاب القانوني لإصدار القرار.
- يتوجب على الممثل المعين، إدارة تعارض المصالح بين مهامه كممثل معين، وعلاقته بالشركة والإفصاح عنها. ويتوجب على الممثل المعين حضور الاجتماع شخصياً، ولا يجوز له أن يُنيب عنه شخص آخر لحضور الاجتماع. ويجب على الممثل المعين للإنابة عن المساهمين، قبول الإنابة عن كل مسهم بحسب أسبقية تقديم الطلبات إليه. ولا تجوز تجزئة الأسهم لأكثر من ممثل، أو قبول الممثل لجزء من أسهم المسهم.
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