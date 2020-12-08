شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع لليوم الثالث.. والأنظار تتجه صوب التحفيز الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي، الثلاثاء، إذ نفد وقود ارتفاع استمر شهرا، فيما يترقب المستثمرون قرار المشرعين الأمريكيين بشأن حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وخسر المؤشر نيكاي 0.3 بالمئة ليغلق عند 26467.08 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 بالمئة إلى 1758.81 نقطة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 نوفمبر /تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وسيقوم الكونجرس الأمريكي بالتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من الوقت للمشرعين للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وقانون إنفاق شامل لتجنب إغلاق الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان ستجمع حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 73.6 تريليون ين (708 مليارات دولار) لتسريع تعافي البلاد من التراجع الكبير الناجم عن فيروس كورونا.

وظلت المعنويات بصفة عامة متفائلة إذ يتوقع المستثمرون استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، فيما يبدو أنه من المقرر توزيع لقاحات لكوفيد-19 قريبا وتحفيز الاستهلاك على مستوى العالم.

وقفز سهم إيواتاني لصناعة الهيدروجين 10.3 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية أن اليابان ستضع على الأرجح هدفا لتوسعة استخدام الهيدروجين إلى عشرة ملايين طن بحلول 2030 للوفاء بهدفها فيما يخص الانبعاثات.

وربحت الكثير من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، وارتفع سهم كينيس 2.1 بالمئة بينما صعد سهم نينتندو 1.1 بالمئة وزاد سهم موراتا للتصنيع 0.5 بالمئة.

وجاء أداء أسهم شركات صناعة الأدوية دون بقية السوق، إذ خسر سهم داي-إيتشي سانكيو 3.2 بالمئة وانخفض سهم أستيلاس فارما اثنين بالمئة.

(رويترز)

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