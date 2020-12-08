شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل تزايد عمليات الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.9% إلى مستوي 45.17$ ، من مستوى الافتتاح عند 45.62$، وسجل أعلى مستوي عند 45.91$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 1.0 % إلى مستوي 48.14$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 48.62$ ، وسجل أعلى مستوي عند 48.93$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل الخام فى اليوم السابق أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 46.66$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ، بعدما سجلت يوم الجمعة مستوي 49.84$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي.

أدى الارتفاع الحاد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى سلسلة من عمليات الإغلاق المتجددة ، بما فى ذلك تشديد الإجراءات الصارمة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية وكذلك فى ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.

سجلت مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ارتفاعا قياسا فى حالات الإصابة فيروس كورونا ، الأمر الذي دفع السلطات الفيدرالية إلى تشديد قيود الإغلاق مرة أخرى.

وأعلنت منطقة بافاريا بجنوب ألمانيا يوم الأحد أنها ستفرض إغلاقا أكثر صرامة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم حتى الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت مصادر حكومية فى فرنسا إن البلاد قد تضطر إلى تأجيل تخفيف بعض قيود الإغلاق الأسبوع المقبل ،بعد تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مرة أخرى.

وفى كوريا الجنوبية رفعت السلطات الحكومة مستوي التأهب مع تزايد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى البلاد ،وقالت السلطات إنها بصدد فرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة فى العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها حتى نهاية هذا العام على الأقل.

جددت تطورات انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا مع تزايد عمليات الإغلاق المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود،والذي لا يزال يعني فى الأساس من الموجة الأولى للفيروس التاجي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.